Utover det som er fastsatt i regelverket om egenandeler og egenbetaling, er det nemlig ikke lov å kreve gebyr for timebestilling.

– Helsedirektoratet har over flere år informert om gjeldende regler for pasientbetaling, men får fortsatt henvendelser fra brukere, mediene og tilsynsmyndigheter om at helsepersonell krever slik egenbetaling av pasientene, sier avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet.

Han presiserer at det heller ikke er hjemmel for å kreve pasientbetaling for mottak eller behandling av henvendelser på SMS eller internett.

Heller ikke en tredjepart som leverer betalingsløsninger for legekontor, har rett til å kreve gebyrer.

«Alle former for timebestilling skal være gratis, enten bestillingen skjer på Helsenorge, telefon, SMS eller via andre kanaler», slår Helsedirektoratet fast.