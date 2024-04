Underskuddet, som tilsvarer nærmere 3,5 milliarder norske kroner, er imidlertid lavere enn analytikerne ventet. I samme kvartal i fjor tapte selskapet 414 millioner dollar.

Boeings omsetning endte på 16,6 milliarder dollar i kvartalet, et fall på 7,5 prosent fra samme periode i fjor.

Boeing har vært i hardt vær etter at et dørpanel løsnet fra et 737 Max 9-fly under en flygning tidligere i år. Flyet måtte nødlande med et gapende hull i flysiden. Undersøkelser har avdekket at bolter som skulle holde panelet på plass, manglet etter at flyet var blitt reparert.

Siden det har det vært store endringer i selskapets ledelse. Produksjonen av Max-fly har blitt begrenset, og leveransene av nye fly er halvert mens sikkerhetsprosedyrer og kvalitetskontrollen gjennomgås.

Selskapet sier det nå jobber med å innføre en «grundig handlingsplan» etter granskningen til det føderale luftfartstilsynet FAA.

Tilsynet avdekket i granskningen betydelige mangler i selskapets kvalitetskontroll. I en høring i Senatet i forrige uke fortalte en varsler at han ble straffet etter å ha uttrykt bekymringer om sikkerheten rundt 787 Dreamliner, Boeings toppmodell.