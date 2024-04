– Vi får det til sammen. Det løser vi på best mulig måte. Vi jobber som et lag, sier kronprinsen til kanalen.

Kongen er tilbake i jobb etter lengre tids sykemelding, men har varslet at han må ta hensyn til alder og form.

– Kongen er glad for at han er tilbake i sitt virke. Vi andre er så glad for at det er mulig, fortsetter kronprinsen.

Kronprinsen kom med uttalelsene til statskanalen i forbindelse med et besøk i Tromsø. Onsdag besøkte han elever på Kongsbakken videregående skole, hvor han holdt foredrag om internasjonal utvikling og fattigdomsbekjempelse.

Kong Harald skal fortsette med offisielle oppdrag, men i en redusert mengde.