EU varsler nye Iran-sanksjoner

EUs stats- og regjeringssjefer har på toppmøtet i Brussel blitt enige om å innføre nye sanksjoner rettet mot Irans drone- og rakettproduksjon. – EU skal iverksette ytterligere begrensende tiltak overfor Iran, knyttet til droner og raketter, står det i en felles uttalelse som ble lagt fram i natt.

Et døgn tidligere uttalte amerikanske myndigheter at USA denne uken skal kunngjøre nye sanksjoner rettet mot Irans rakett- og droneindustri. EU-lederne har fordømt Irans rakett- og droneangrep mot Israel i helgen og oppfordret begge parter til å hindre eskalering.

EU-landene enige om luftforsvar til Ukraina

EU-landene har på toppmøtet vedtatt en felles Ukraina-uttalelse der de understreker behovet for fortgang i arbeidet med å styrke Ukrainas luftforsvar med blant annet artilleriammunisjon og raketter. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har bedt om hjelp og sier landet er i ferd med å gå tomt for luftvernutstyr.

– Vi fordømmer på det sterkeste Russlands angrep mot kritisk infrastruktur, spesielt i energisektoren. Vi må raskt skaffe til veie luftforsvar og få fortgang i levering av all militærstøtte, inkludert ammunisjon, står det i en uttalelse fra EU-president Charles Michel.

Norge og USA øker samarbeid om mineralutvinning

USA og Norge skal øke samarbeidet om mineralutvinning. Det fremkommer i en uttalelse som Det hvite hus kunngjorde i natt norsk tid etter et møte mellom næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og Det hvite hus' sikkerhetsrådgiver for internasjonal økonomi, Daleep Singh.

Møtet var en oppfølging etter en intensjonsavtale som Norge og USA inngikk i fjor høst. – Intensjonsavtalen er et viktig skritt for ytterligere styrking av USA og Norges framtidige strategiske samarbeid når det gjelder kritiske mineraler, står det i uttalelsen.

Enighet i lønnsoppgjøret for over 10.000 renholdere

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel kom i natt til enighet om årets lønnsoppgjør for over 10.000 renholdere etter to dager med forhandlinger.

Resultatet omfatter blant annet generelt tillegg på 7 kroner per time, et lavlønnstillegg på 3,50 kroner per time, og et tillegg på 1 krone på satsene i overenskomsten, og økte tillegg for nattarbeid og folk med fagbrev. Resultatet blir nå sendt ut på uravstemning.

Kroatias regjeringsparti vinner parlamentsvalget

Det regjerende sentrum-høyre-partiet HDZ i Kroatia vinner valget på ny nasjonalforsamling, men uten å få flertall. Partiet har sikret seg 60 av 151 representanter i nasjonalforsamlingen, viser resultatet etter at 97,78 prosent av stemmene var telt opp ved 4-tiden i natt.

En sentrum-venstre-koalisjon ledet av Sosialdemokratene (SDP) ser ut til å få 42 representanter, mens det høyreorienterte Domovinski Pokret (DP) ligger an til å få 14 representanter.

Seier for Lillebergs Lightning

Norske Emil Lillebergs Tampa Bay Lightning slo Toronto Maple Leafs 6-4 på hjemmebane i NHL-oppgjøret i natt norsk tid. Lilleberg fikk være 19 minutter og 47 sekunder på isen, men uten å score.

Maple Leafs superstjerne Auston Matthews kunne ha blitt den første spilleren i NHLs historie som scorer 70 mål i én sesong på over 30 år. Det klarte han imidlertid ikke. Derimot ble Tampa Bays Nikita Kucherov den femte NHL-spilleren som har hatt 100 assister i én sesong.