Et flertall med Ap og Sp vil be Stortinget om presisering av loven, skriver Aftenposten.

Dette gjøres med utgangspunkt i et forslag fra Rødts Bjørnar Moxnes og Mímir Kristjánsson, der de ønsker å stramme inn definisjonen av «tillitsvalgt», et forslag som nå har fått støtte fra Ap, Sp og SV.

I forslaget bes det om å understreke at «det er fagforeninger med innstillingsrett og deres tillitsvalgte som kan inngå avtale om innleie».

Tidligere arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) har sagt at loven ikke stiller krav om at avtale må inngås med fagforeningstillitsvalgte, og åpnet i vår for at «...valgte representanter for arbeidstakere uten organisasjonsmessig tilknytning», kan benyttes.

Hennes etterfølger Tonje Brenna (Ap) er av motsatt oppfatning, og ønsker å endre dette.

– Intensjonen i loven er klar. Det organiserte arbeidslivet skal styrkes, og det er fagforeninger med innstillingsrett som har rett til å avtale dette med virksomhetene, sa hun på Fellesforbundets landsmøte i oktober.

Høyres Anna Molberg kaller snuoperasjonen for «sjokkerende uryddig» og viser til at regjeringen har et mulig ESA-søksmål hengende over seg i saken om innleieforbud.

– Så sier den én ting overfor Esa i håp om at Norge ikke blir dømt, og en annen ting overfor fagbevegelsen. Det ser ut til at regjeringen rir to hester, sier hun.