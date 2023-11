Omvalg til fylkestingsvalget i Østfold i Moss kommune

Det er valgdag i Moss kommune. Årsaken til at det blir en ny runde med fylkestingsvalg er at det ble funnet brudd på valgloven da det ikke var stemmesedler til Industri- og næringspartier i ett av valglokalene store deler av valgdagen 11. september. Forhåndsstemmingen har pågått fra mandag 13. november til fredag 24. november. Resultat for forhåndsstemmene offentliggjøres klokken 21. Resultat for valgdagsstemmene 27. november offentliggjøres omkring klokken 23.30.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) besøker Nordlandssykehuset Lofoten

Etter at en arbeidsgruppe i Helse nord foreslo å legge ned sykehuset i Lofoten og fjerne akuttilbudene i Narvik, har det haglet med kritikk fra nord. I dag skal finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) besøke Nordlandssykehuset i Lofoten klokken 14.

Siste dag i den avtalte våpenhvilen mellom Israel og Hamas

Dagen etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu besøkte Gaza-stripen for første gang siden krigsutbruddet går krigen inn i sin 52. dag. Dette er den fjerde og siste dagen i den planlagte våpenhvilen.

Pressekonferanse med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg

Natos utenriksministere skal møtes i Brussel. Generalsekretær Jens Stoltenberg møter pressen dagen før ministrene møtes. Pressekonferansen starter klokken 12.00.

Opprykksfinale mellom Hødd og Lyn

Den første av to oppgjør om hvem som sikrer en plass i neste års førstedivisjon spilles i Oslo i kveld. Andredivisjonslaget Lyn møter førstedivisjonsklubben Hødd. Kampen spilles på Nadderud stadion klokken 18.00. Returoppgjøret spilles lørdag 2. desember klokken 15.00.