– Det som skjedde, var at skipet fikk slagside på vei inn i dokk, og at folkene om bord foretok en kontrollert evakuering der de gikk i sjøen og ble fraktet til land av en mann-over bord-båt, opplyser Anne Bente Skjellum ved Vards informasjonsavdeling til Sunnmørsposten.

Skipet det er snakk om, er 69 meter lange Gadus Neptun, som tilhører rederiet Lerøy Havfisk.

Foreløpig er det ikke kjent hva som er årsaken til at tråleren ligger med slagside.

Politiet i Møre og Romsdal skriver på X/Twitter at ingen ble skadd i hendelsen, men at det er noe materielle skader. Samtidig opplyser politiet at det ikke blir opprettet sak.