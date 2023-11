Spleis-innsamlingen ble forrige uke satt på pause, før den ble gjenåpnet mandag. Nå opplyser Spleis at de 16.000 personene som har donert vil få pengene tilbake, skriver Nettavisen.

– Vi sender ut fellesmail til alle med en refusjonskode til hver bruker, der de får tilbud om å få pengene tilbake fra spleisen, opplyser kommunikasjonssjef Tone Mesna i Spleis.no til Nettavisen torsdag formiddag.

Spleisen ble opprettet for å samle inn penger til hovedpersonen i NRK-serien «Ingen elsker Bamsegutt». Serien har fått kritikk etter at det ble kjent at mannen ble dømt i en sedelighetssak i 1991. Denne dommen var utelatt i serien.

Mesna sier at årsaken til at innsamlingsaksjonen ble satt på pause, var klager i forbindelse med sedelighetsdommen.

Totalt har Spleisen samlet inn over 4,1 millioner kroner.

Mesna har ingen oversikt over hvor mange som ønsker pengene tilbake.