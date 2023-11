– Dagens regler for skattlegging av barnepensjon er svært kompliserte. Regjeringen mener at det er en bedre løsning å skattlegge barnepensjon som kapitalinntekt, kombinert med et nytt fradrag, enn å skattlegge den som lønn, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet.

Stortinget vedtok i 2020 endringer i reglene for barnepensjon fra folketrygden. Endringene innebærer at nivået på barnepensjonen øker vesentlig for de fleste, heter det i pressemeldingen.

Regjeringen mener dagens endringer innebærer en klar forenkling av reglene.

– De vil også gi lav skatt på arbeidsinntekt som barn har ved siden av barnepensjonen. Forslaget sikrer et godt nivå på barnepensjonen etter skatt. Forslaget omfatter også barnepensjon fra andre ordninger enn folketrygden, som skattlegges på samme måte som barnepensjon fra folketrygden.

Regjeringen foreslår at det særskilte fradraget skal utgjøre 30 000 kroner, som er høyere enn det som var foreslått i høringen. Endringene skal tre i kraft med virkning fra inntektsåret 2024.