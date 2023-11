Reindriftssamene i Nord-Fosen møtte fredag eierne av Roan vindkraftverk til mekling for femte gang. Reineierne, staten og utbyggerne skal fortsette dialogen, selv om de ikke ble enige.

Møtene ledes av riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

– Jeg kan ikke si så mye annet enn at det er vanskelig dette her. Men vi er med ennå, det ble ikke brudd i dag, sier Terje Haugen, leder for Nord-Fosen siida til Teknisk Ukeblad.

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet sier til NRK at en løsning er statens ansvar.

– Jeg vil være tydelig på at det er statens ansvar at denne saken finner sin løsning, sa Sæther etter at fredagens møte er avsluttet.

Kommunikasjonsdirektør Stig Tore Laugen i energiselskapet Aneo, som er største eier i Roan Vind, sier alle ønsker en løsning.

– Alle ønsker å få til en løsning. Det er staten som har skyld i menneskerettighetsbruddet. Det er de som har tildelt konsesjonen, så det er staten sitt ansvar å ordne opp, sier Laugen til NRK.

11. oktober var det to år siden Høyesterett bestemte at tillatelsene til vindkraftanleggene på Fosen er ugyldige. Høyesterettsdommen sier at reineierne på Fosen er utsatt for et menneskerettighetsbrudd ved at det er satt opp 151 vindturbiner på Fosen. Vindkraftanlegget sto ferdig i 2020.