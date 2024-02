I fjor var det 5623 tilfeller av vold og trusler mot ansatte i Oslo-skolen, viser Utdanningsetatens årsrapport om vold og trusler, som er omtalt i Dagsavisen.

– Vi har altfor mange voldshendelser i Oslo-skolen. Det var over 650 svært alvorlige hendelser i 2023. Og enhver hendelse er en for mye, sier leder Marianne Lange Krogh i Utdanningsforbundet i Oslo til avisen.

Av de svært alvorlige hendelsene ble det registrert 652, av de alvorlige var det 2137, og av lite alvorlige hendelser var det 2835.

Etter et fall av voldshendelser under pandemien, er det nå mer vold er før, viser rapporten. I 2019 var det registrerte 4840 tilfeller av vold og trusler mot ansatte i Oslo-skolen.

23 av volds- eller trusselhendelsene mot Oslo-lærerne ble meldt inn til Arbeidstilsynet og 28 til politiet.

Krogh mener at ressurssituasjonen i skolen er for dårlig til å kunne forebygge bedre. Hun påpeker at det i rapporten framkommer at det typisk er mellom ett og tre barn per skole som står for de aller fleste av hendelsene.