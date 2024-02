– Påtalemyndigheten vurderer at vilkårene for fengsling ikke lenger er til stede. Saken er fremdeles under etterforskning, og siktelsen opprettholdes, sier politiadvokat Christine Kleppa i Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Det var natt til søndag 13. august at politiet via AMK fikk melding om at en mann i 60-årene var funnet død på en privat adresse i Ølensvåg i Vindafjord kommune.

Det var den drapssiktede kvinnen som varslet AMK om dødsfallet. Funn på åstedet førte til at kvinnen ble pågrepet og siktet for drap. Hun har siden den tid sittet varetektsfengslet.

Kvinnen nekter straffskyld.