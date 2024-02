– Det er utført en primærpsykiatrisk undersøkelse som anbefaler dette, sier politiadvokat Eli Valheim til TV 2.

Mannen har tilstått drapet og erkjent straffskyld, men det er likevel behov for en slik observasjon for å finne ut om han er strafferettslig tilregnelig eller ikke.

Politiet mener Tina Milena Solberg ble drept i sitt eget hjem natt til søndag 7. januar. De mener at kvinnen deretter ble fraktet i en bil til et industriområde på Blomøy. Der ble bilen antent, og senere ble kvinnens levninger funnet i bilens bagasjerom. Den drapssiktede er hennes tidligere samboer og far til hennes barn.

Neste uke vil politiet be om forlenget varetektsfengsling.