En talsperson for Lufthansa sier at de kun får rundt 10 prosent av sine 1000 oppsatte avganger på vingene tirsdag, noe som rammer rundt 100.000 passasjerer.

Selskapet ber passasjerene om ikke å komme til flyplassen ettersom det ikke er mulig å booke om.

Det er særlig knutepunktene Frankfurt og München som rammes, men Lufthansa-flygninger er innstilt også andre steder.

Fagforbundet Verdi begynte streiken allerede mandag kveld, da de tok ut mekanikere og andre, og tirsdag morgen sluttet også innsjekkingsansatte og andre seg til. Verdi hevder andelen som deltar i streiken, er svært høy.

Det er andre gang i februar at Verdi setter Lufthansas fly på bakken. Forbundets forhandlingsleder, Marvin Reschinsky, sier dette er et bevis på at selskapet bør komme i mål med lønnsforhandlingene, som starter opp igjen onsdag.

Verdi reagerer særlig på at selskapets piloter har fått tilbud om langt kraftigere lønnsøkning i prosent enn de bakkeansatte. De ønsker at deres fagorganiserte får lønnsøkning på 12,5 prosent, samt en ekstra inflasjonskompensasjon på 3000 euro (34.000 kroner) neste år. Lufthansa har tilbudt 10 prosent.