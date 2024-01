Tronskifte i Danmark

Dronning Margrethe 2. av Danmark abdiserer og hennes sønn, kronprins Frederik blir kong Frederik 10. Tronskiftet skjer idet dronningen i et ekstraordinært statsråd på Christiansborg slott undertegner en erklæring om at hun abdiserer.

100 dager med krig på Gazastripen

Det er i dag 100 dager siden krigen mellom Hamas og Israel på Gazastripen brøt ut. Anslagsvis 30.000 mennesker er drept eller savnet, mens 1,9 millioner er drevet på flukt og over en halv million rammet av katastrofal sult eller hungersnød.

Markering utenfor Stortinget mot vold og kvinnedrap

På Eidsvolls plass utenfor Stortinget arrangerer Vi tror deg-stiftelsen, Norske Kvinners Sanitetsforening og tre andre organisasjoner minne- og støttemarkering mot vold og kvinnedrap. Etter markeringen blir det et fakkeltog til Grønland politistasjon for å tenne 186 gravlys, ett for hver drepte kvinne siden 2000. Markeringen starter klokken 14.

Jaktstart i Rupholding

Vetle Sjåstad Christiansen har det beste utgangspunktet når skiskytterherrene skal gå jaktstart i tyske Rupholding. Han starter 16,9 før nestemann, italieneren Tommaso Giacomel. For kvinnene er det Ingrid Landmark Tandrevold som går først ut. Hun starter 18,2 sekunder foran svenske Mona Brorsson.