– Det er fortsatt en helt ekstrem risiko for fullstendig grenseløs vold, sa advokat Andreas Hjetland fra Regjeringsadvokaten da han oppsummerte den foreløpig siste risikovurderingen av Anders Behring Breivik fra våren og sommeren i fjor.

Rapporten er basert på tre samtaler to psykiatere hadde med Breivik våren 2023, og konkluderer med at voldsrisikoen er den samme som ved forrige vurdering. Og den konkluderte med at den terrordømte 44-åringen er like farlig nå som da han begikk terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya for over tolv år siden.

Der framgår det også at Breivik er lite preget av forholdene han har sonet under siden dommen i 2012. Det har derimot ikke vært mulig å dokumentere noen positiv utvikling hos ham siden 2011.

Breivik har fortsatt de samme høyreekstreme standpunktene han hadde den gangen, og observasjoner under soningen viser at han i stor grad etterlever det han skrev i manifestet sitt, blant annet når det gjelder å skape blest om seg selv og sin ideologi, mener regjeringsadvokaten.

– Fastholder standpunkter

Den siste rapporten omtaler også faren for at Breivik kan få behov for å finne på noe spektakulært i fengselet – som selvmordsforsøk – hvis han opplever at oppmerksomheten rundt ham avtar i offentligheten.

– Han fastholder sine standpunkter fra 2021, som er de samme som han hadde i 2011, med unntak av at han ikke lenger ville være militant, sa Hjetland og var tydelig på at staten mener Breivik mangler troverdighet når han sier at han tar avstand fra vold.

I forbindelse med den grundige gjennomgåelsen av samtaler og vurderinger av Breivik i fengslet konkluderte advokat Kristoffer Nerland på følgende måte: Staten mener det ikke er holdepunkter for at Breivik har fått isolasjonsskader eller at han er reelt suicidal.

– Vi mener at Breivik lyver, og vi mener at han lyver til advokat Storrvik, som bringer dette videre til retten, sa Nerland.

– Har selvmordstanker

Oslo tingretts behandling av søksmålet Breivik har anlagt mot staten for krenkelser av hans menneskerettigheter, er inne i sin andre dag. Den terrordømte 44-åringen skal etter planen forklare seg senere tirsdag.

Han hevder at han er dypt deprimert, og at han må medisineres for å klare å komme seg gjennom dagene. Et utslag av depresjonen skal være selvmordstanker og manglende lyst til å leve. Det ble i retten tirsdag beskrevet et angivelig selvmordsforsøk.

– Den lange perioden med isolasjon og fravær av meningsfull interaksjon har nå realisert seg i soningsskader for Breivik, herunder at han nå er suicidal, skriver hans prosessfullmektig, advokat Øystein Storrvik, i sitt sluttinnlegg til retten.

I en særjournal ført av fengselet, derimot, snakker Breivik om at han opplever mange positive effekter av å ta medisinen han får, og sier til journalføreren at han angrer på at han ikke begynte å ta den tidligere.

Der sier han også at han kommer til å bruke medisinbruken som propaganda i forbindelse med et søksmål mot staten.

Skal forklare seg

Tirsdag ettermiddag skal Anders Behring Breivik forklare seg i Oslo tingrett. Domstolen har bare satt av to timer til Breiviks forklaring helt på tampen av rettsdagen.

På grunn av det omfattende sikkerhetsnivået rundt Breivik er retten provisorisk satt til gymsalen inne i Ringerike fengsel hvor 44-åringen for tiden soner forvaringsstraffen han ble idømt etter terrorangrepene 22. juli 2011.

– Jeg synes det er vanskelig å spå noe om hva vi vil få høre fra ham i retten. Jeg tror vi skal vente og se, sier advokat Hjetland til NTB.

Breiviks advokat Øystein Storrvik sier han håper klienten holder seg til det rettssaken skal handle om når det blir hans tur til å forklare seg for dommer Birgitte Kolrud.

– Jeg forventer at han har hørt hva partene mener er viktig, og at han bidrar med å fortelle om det som er viktig for saken, sier Storrvik.