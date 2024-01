Ikke siden Kristin Halvorsens tid som SV-leder fra 1997 til 2012 har SV fløyet høyere på målingene enn nå, viser meningsmålingen Opinion har utført for FriFagbevegelse og Dagsavisen i januar.

– Over tid er trenden at SV går jevnt og trutt framover. Partiet passer på regjeringen og sakene som venstresiden er opptatt av, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til FriFagbevegelse.

Lojaliteten blant SVs velgere er også stor. Den var i januar på 82,4 prosent, opp fra 75,6 prosent i desember.

Regjeringspartiene Ap og Sp går derimot svakt tilbake. Mens Ap forblir stabil på 19,4 prosent (-0,5), krymper Sp til 6,2 (-1,2).

I samme måling krymper også den borgerlige blokken. For første gang på Opinions målinger siden oktober 2022 mister høyresiden flertallet. Likevel er det Høyre som går mest fram av alle partier i januar, fra 23,9 prosent til 26 prosent.

De øvrige partiene fordeler seg slik: Frp: 12,8 (-1,4), R: 6,2 (+1,3), V: 4,8 (-1,3), Mdg: 3,6 (+0,3), Krf: 3,8 (0), Andre: 6,2 (-0,4).

1000 personer ble intervjuet i undersøkelsen, som ble gjort i perioden 2.–8. januar. Feilmarginen er på 1–3 prosentpoeng.