Den drapssiktede mannen festet sporingsenheter på Varatharajans bil fire ganger, noe han ble dømt for. Det pågår fremdeles undersøkelser av våpenet han brukte. Siktede hadde ikke våpenkort, opplyser politiet.

Politiet sier torsdag at etterforskningen i saken vil ta tid.

– På grunn av flere drapssaker i Innlandet politidistrikt må ressursene fordeles. Dette medfører at etterforskningen vil ta noe lengre tid. Politiet trenger i tillegg tid til å gjennomgå og analysere det innhentede materialet. Ytterligere informasjon om saken kan derfor tidligst forventes mot slutten av neste uke, sier politiadvokat Hanna Berntsen-Øybø.

Hun sier videre at politiet har begynt å danne seg et bilde av hendelsesforløpet., men av hensyn til etterforskningen kan de ikke uttale seg mer detaljert om dette nå.

Den drapssiktede, Oslo-bosatte mannen døde på sykehus etter å ha blitt funnet skadd i samme bil som den drepte kvinnen.

Den avdøde kvinnen ba gjentatte ganger ba om voldsalarm og omvendt voldsalarm uten at hun fikk det. Han hadde besøksforbud mot henne som ble brutt gjentatte ganger.

De pårørende har gitt uttrykk for at de er dypt skuffet over Oslo-politiet. Oslo politidistrikt har selv varslet at de skal gå igjennom interne retningslinjer etter drapet. Spesialenheten har også startet undersøkelser av saken.