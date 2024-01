Priser på blant annet energi har vokst hurtigere til tross for at prisveksten falt for produserte varer og dagligvarer, skriver det franske statistikkbyrået INSEE.

Prisveksten på matvarer var på 7,1 prosent i forrige måned, og tendensen nå er at stadig flere forbrukere har gått over til billigere alternativer eller benytter seg av spesialtilbud på supermarkeder.

– Vi kommer til å se etter flere områder vi kan presse prisene ned. Vi skal ta rotta på inflasjonen, sier Michel-Edouard Leclerc, leder av supermarkedkjeden E. Leclerc, til kringkasteren France 2.