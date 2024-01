Hendelsen fant sted idet programleder Fredrik Solvang skulle intervjue Christine Dancke og Oscar Westerlin.

«Boikott Israel» sto det på T-skjorten til demonstranten.

Tidligere på kvelden hadde flere demonstranter fra Aksjon for Palestina lagt seg ned utenfor publikumsinngangen på Marienlyst. De krever at Israel ikke får delta i Eurovision.

Underholdningsredaktør Charlo Halvorsen i NRK skrev i en tekstmelding til NTB at de har forståelse for at situasjonen i Gaza opprører mange og vekker sterke reaksjoner.

– Hvis noen ønsker å demonstrere utenfor NRK så er det bare en del av vår ytringsfrihet, skriver Halvorsen.

NTB har ikke lykkes i å komme i kontakt med redaktøren etter sendingen.