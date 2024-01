– Slik vi ser saken nå, foreligger det ikke lenger sannsynlighetsovervekt for at den savnede kvinnen har drept mannen som ble funnet død, opplyser politiadvokat Ole Jacob Garder i Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Dette betyr at det ikke lenger foreligger skjellig grunn til mistanke, slik politiet vurderer saken nå.

Garder understreker at siktelsen mot kvinnen ikke er frafalt.

– For politiet gjør det at vi sitter med mange spørsmål vi ikke får svar på. Vi har ikke fasiten på hva som har skjedd. Det gjør også at vi jobber videre med alle teoriene våre, selv om vektingen av dem nå er endret sammenlignet med da vi startet etterforskningen.

Har mottatt foreløpig obduksjonsrapport

Torsdag ettermiddag fikk politiet den foreløpige obduksjonsrapporten av mannen som ble funnet død torsdag.

– Av hensyn til den videre etterforskningen ønsker vi ikke å gå inn på detaljer i hva obduksjonsrapporten sier, men den har gitt oss viktig informasjon som er med i vurderingen om at mistankegrunnlaget mot den siktede kvinnen er svekket, sier Garder.

Tror kvinnen har omkommet

Etterforskningen så langt har ikke gitt politiet noen indikasjon på hva som har skjedd med den savnede kvinnen.

– Vi konstaterer at hun er borte og ikke har gitt livstegn fra seg siden etterforskningen startet, sier Garder.

Han forteller videre at dette er en årsak til at det er grunn til å tro at noe kan ha tilstøtt kvinnen, og at hun antakelig er omkommet.

Politiet vil fredag starte søk etter antatt omkommet person med utgangspunkt i nærområdet.

– I saker der politiet leter etter savnede personer, er det normalt at søket sentreres rundt området den savnede bor, sier politiadvokaten.