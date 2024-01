Med julaften på en søndag ble det en solid uke med handel på kjøpesentrene fram mot jula. Uke 51 var langt viktigere for handels- og tjenestenæringen enn black week i uke 47. Handelen i uken før jul hadde 37,6 prosent høyere omsetning.

– Black Week og Black Friday har avtatt noe, og tilbudene spres mer utover i november og desember. Mat og drikke trekker opp omsetningen i desember betydelig, da det ikke er like mye kjøp av mat og drikke under Black Week, sier administrerende direktør i Virke, Bernt Apeland, i en pressemelding.

Rapporten som er utarbeidet av Kvarud Analyse for Virke viser likevel at årets uke 51 hadde bedre resultat enn fjoråret. Omsetningen på kjøpesentrene økte med 17,3 prosent.

– Til tross for tøffere økonomiske tider, så ser det ut til at folk har prioritert julen. Den generelle prisveksten har også bidratt til økt omsetning for handelen, sier Apeland.

Uken før julaften i 2023 hadde én ekstra handledag, sammenlignet med siste uke før jul i 2022. Dette er noe av årsaken til økningen.