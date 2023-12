– Står du i matkø fordi du kan, eller står du i matkø fordi du må, spør Brenna overfor Vårt Land.

Hun mener julekrisepakker, som Rødt ønsker, ikke er riktig virkemiddel mot matkøene. I stedet forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp».

– Det er ulike grunner til at folk bruker frivillighetens matsentraler. Noen tar imot mat for å bruke penger på andre ting, som er naturlig for folk å gjøre. Hvis alternativet er å gå sulten, så er det et større problem, sier Brenna til avisen.

I November kom Fafo med en rapport om hvem som står i matkø. Brenna mener rapporten viser at matkøene ikke skyldes at ytelsene er for lave, men at flere må i jobb, særlig flyktninger.

Brenna kaller det en «naturlig konsekvens av situasjonen vi er i» at antallet som ber om sosialhjelp øker.

– Jeg skulle ønske ingen trengte det, men det er også bra at folk kan be Nav om hjelp. Altfor mange med krav på hjelp, henvender seg aldri til Nav, sier Brenna.