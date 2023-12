Sammenlignet med tall fra før pandemitid i 2019 har reiseskader økt med 12 prosent hittil i år. Det viser nye tall fra Finans Norge.

Den svake kronekursen har også bidratt til dyrere skader.

– Totalt har forsikringsbransjen utbetalt reiseerstatninger på rundt 2 milliarder kroner så langt i år, og det er en økning på 26 prosent fra i fjor, heter det i en pressemelding fra Fremtind.

Tyveri er en stor årsak til økningen av reiseskadene.

– Bare i år har vi fått inn over 11.000 innmeldte tyverier på reisegods. Det er en økning på 30 prosent fra i fjor og 23 prosent fra 2019. I tillegg har vi sett at forsinkelser har vært en stor utfordring for de reisende kundene våre i år, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind.