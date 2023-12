Ifølge dommen skal 28 hunder i to år ha levd under svært dårlige forhold på kvinnens gård, melder NRK.

Da Mattilsynet i 2022 gikk til aksjon på gården, var det ikke innlagt vann på småbruket, og hundene hadde få muligheter for skygge. I tillegg var det mye avføring på området, og enkelte steder sto det skruer og spiker opp av materialer. Til sammen har 14 hunder blitt avlivet.

I avhør med politiet har kvinnen sagt seg enig i at dyrene ikke hadde et godt miljø, men at det etter hennes vurdering ikke var skadelig for dyrene. Hun erkjente ikke straffskyld i saken.

Kvinnen er også fradømt retten til å eie, holde, stelle, trene, bruke eller å ha tilsyn med noen typer dyr.