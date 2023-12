Kryptovault har ni ansatte. Selskapet ble etablert for å utnytte billig norsk strøm til utvinning av bitcoin, men gikk konkurs etter at en utleier gikk til retten for å få betalt 7,7 millioner i husleie for industrihaller utenfor Hønefoss, skriver Dagens Næringsliv.

De samlede kravene mot Kryptovault skal være i størrelsesorden 100 millioner kroner.

Administrerende direktør Kjetil Hove Pettersen sier til E24 at selskapet ikke hadde penger til å betale alle kreditorene, og at de ikke kan forskjellsbehandle kreditorer.

– Det var ikke mulig å komme til enighet med de kortene vi kunne spille på, sier Pettersen.

Kryptovault fikk et resultat før skatt på minus 116 millioner kroner i 2022, mot et overskudd på 85 millioner året før.

«Utviklingen i inntekter og kostnader har vært dårligere enn ledelsens forventninger. 2022 var preget av mye usikkerhet i markedet og selskapet opplevde en redusert etterspørsel etter sine tjenester, samtidig som rekordhøye strømpriser har ført til en brå økning i driftskostnadene», skrev selskapet i årsrapporten for 2022.

For drøye to år siden sa Kryptovault-sjef Pettersen at selskapet hadde knekt koden på hvordan man driver på stabil og effektiv måte, skriver Dagens Næringsliv.