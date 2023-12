– Han er siktet for trusler mot offentlig tjenesteperson, bilbrukstyveri, skadeverk, kjøring i ruspåvirket tilstand og kjøring uten gyldig førerkort, sier politiadvokat Christina Sve Hagen i Møre og Romsdal politidistrikt til VG fredag.

Mannen har erkjent straffskyld for samtlige forhold og samtykket til fire ukers varetektsfengsling.

Politiet fortalte onsdag kveld at mannen sa til dem han stjal bilen fra at han skulle kjøre til Sunndalsøra for å «ta» en navngitt person.

Meldingen om dette førte til en stor politiutrykning. En politipatrulje fant bilen og fulgte etter den inn en blindvei i Surnadal kommune.

Da mannen ble stoppet, skal han ha truet politiet med at han hadde en pistol. Politiet avfyrte et varselskudd før de fikk pågrepet mannen etter et basketak.

Under ransaking av ham og bilen fant ikke politiet noe skytevåpen.