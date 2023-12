Arbeidsledige kan miste dagpengene hvis de selv har sagt opp eller er oppsagt på grunn av noe de selv kan bebreides for. Det samme gjelder hvis de bryter aktivitetskravene fra Nav. I 2016 økte perioden uten dagpenger fra 8 til 12 uker, og i 2021 økte den til 18 uker.

Nav-forskere Kristine von Simson og Johannes Sørbø har hovedsakelig sett på virkningene av endringene som ble innført i 2016, og de kan ikke se at endringene har hatt den effekten som politikerne ønsket seg.

– Det vi finner, er at strengere sanksjoner ikke førte til at færre sa opp jobben selv eller takket nei til jobbtilbud. Samtidig ser vi at de økonomiske konsekvensene for dem som blir sanksjonert, kan bli verre, sier von Simson.

I årene 2014–2019 ble det ilagt totalt 85.000 sanksjoner. Omtrent 12 prosent av alle som fikk dagpenger, mistet dem i en periode. 69 prosent av disse hadde sagt opp jobben selv.