– Jeg kan bekrefte at det går ut et brev fra komiteen. Det blir offentlig om litt, sier leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Peter Frølich (H), til NTB.

Under torsdagens møte i komiteen ble det vedtatt at komiteen sender et nytt brev til Brenna med en rekke spørsmål. Komiteen undersøker nå om Brenna har brutt informasjonsplikten overfor Stortinget rundt hennes habilitetssak, skriver Dagens Næringsliv.

– Ingen gjenåpning

Frølich forteller videre at det var flere partier som hadde behov for å gjøre ekstra undersøkelser av om Brenna har overholdt opplysningsplikten overfor Stortinget.

– Dette er ikke en gjenåpning av habilitetssaken, men en sjekk av om opplysningene vi fikk var fullstendige. Dette innebærer ikke at det formelt er åpnet en kontrollsak, det er kun en undersøkelse, sier komitélederen.

Fikk kritikk av Stortinget

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) fikk tidligere i mars kritikk av Stortinget for sin inhabilitet i forbindelse med utdeling av støtte til Raftostiftelsen, Wergelandsenteret og Utøya AS, samt utnevnelsen av en venn som styremedlem.

– Jeg har fra første stund vært opptatt av å ha full åpenhet i denne saken, og jeg vil naturligvis besvare spørsmålene som Stortinget har, skriver Brenna i en melding til NTB .

I styret for Utøya AS sitter Brennas ekssamboer, som hun har to barn med. Også to av hennes venninner sitter i styret.

Brenna, som var kunnskapsminister, skrev i et brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet at hun, som tidligere opplyst, den 14. juni fikk en tilleggsvurdering fra embetsverket om konsekvensene av inhabiliteten overfor styret i Utøya AS, og at hun deretter ikke har behandlet tilskudd til prosjektet.