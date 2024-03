Politiet fikk klokken 13.57 melding om at to jenter hadde gått seg bort i området ved Bjørkedokk. Redningsleder Andreas Bull ved Hovedredningssentralen Sør-Norge forteller til Drammens Tidende at det er snakk om en fallskade.

Ved 15-tiden var redningshelikopteret SAR Queen fortsatt i luften over Svarttjern, nord for Krokstadelva, men like etter fløy det til Ullevål sykehus i Oslo med begge jentene om bord.

Redningsleder Bull forteller at skadeomfanget er uavklart. Den andre jenta er med i helikopteret er fordi hun har smerter i foten, noe som ville gjort det vanskelig for henne å gå fra stedet. Redningshelikopteret landet på Ullevål sykehus like før klokken 15.30.