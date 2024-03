Høyre-ordfører, Runar Johansen, i Ringerike kommune er langt fra fornøyd med at regjeringen dropper tidsbesparende tiltak på Bergensbanen.

– Det er en skandale, sier Johansen til VG.

Han er oppgitt over at regjeringen ikke prioriterer å få ned reisetiden mellom Norges to største byer.

– Passasjerene kunne spart nær en time på at tunnelen blir bygget. Men nå skytes det ut i tid, trolig i tiår. Bare byggingen ville tatt åtte år, sier Ringeriksordføreren til avisen.

Bergensbanen vil fortsatt gå via Drammen, som sørger for en lengre reisetid mellom Oslo og Bergen.

– Vi har måttet skyve på noen av de større prosjektene for å sørge for at vi får aktivitet i hele landet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Blant prosjektene som derimot prioriteres, er dobbeltspor til Hamar.