Truong My Lan er sjef for eiendomsutvikleren Van Thinh Phat Holdings Group. Hun er anklaget for å ha underslått svimlende 134 milliarder kroner.

Saken strekker seg flere år tilbake i tid. Hun har ifølge tiltalen tilegnet seg de store summene fra Saigon Commercial Bank i løpet av ti år.

Lan, som er gift med en rik forretningsmann fra Hongkong, sendte ifølge tiltalen inn 1300 falske lånesøknader mellom 2012 og 2022 fra banken, hvor hun eide 90 prosent av aksjene.

I tillegg til Lan står 85 andre personer tiltalt for korrupsjon og maktmisbruk. Åtte personer er på rømmen, inkludert to kinesiske statsborgere.

Aktor ba tirsdag juryen om å gi Lan dødsstraff. Dødsstraff er vanlig i Vietnam, men skjer som regel i narkotikasaker og ikke like ofte i saker som omhandler økonomisk kriminalitet.