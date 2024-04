Tjenesteperson: USA forbereder seg på iransk angrep

USA har høy beredskap og forbereder seg på et mulig iransk angrep mot amerikanske eller israelske interesser, ifølge en amerikansk tjenesteperson. Det skjer etter et luftangrep mot Syria der blant annet sju medlemmer av Irans mektige Revolusjonsgarde mistet livet. Det antas at Israel står bak angrepet.

CNN melder at USA frykter et betydelig angrep, kanskje allerede i løpet av neste uke, mot amerikanske eller israelske interesser i regionen. Overfor nyhetsbyrået AP bekrefter den amerikanske tjenestepersonen i natt norsk tid at landet forbereder seg på et angrep.

Guvernør: To drept i russisk angrep mot Kharkiv

To personer har mistet livet og sju er såret i et russisk angrep mot den østukrainske byen Kharkiv i natt, ifølge guvernør Oleh Synegubov. Ifølge den statlige, ukrainske kringkasteren Suspilne er et høyhus med leiligheter ødelagt.

Kharkiv er Ukrainas nest største by og utsettes stadig for russiske angrep. De siste ukene har angrepene økt i intensitet.

Leilighet overtent i Bergen

En leilighet i en fireetasjes lavblokk i Bergen brenner. Brannmannskapene har startet slukking. Vest 110-sentral opplyste klokken 5.15 at nødetatene hadde rykket ut til Apeltunlien etter melding om brann.

– Det brenner i andre etasje. Leiligheten er overtent, skriver 110-sentralen på X (tidligere Twitter).

20-åring påkjørt i Nordre Follo

En mann i 20-årene ble påført et åpent brudd i et bein etter å ha blitt påkjørt i Nordre Follo. Bilen kjørte videre, men en forlatt taxi ble funnet i nærområdet. Politiet mener påkjørselen bunner i en konflikt som har oppstått i kjøretøyet.

Føreren av kjøretøyet var ved 5-tiden ikke funnet, men politiet jobbet med å finne vedkommende. Det jobbes også med å avklare hvor mange som var i taxien da hendelsen fant sted – og få kontakt med disse.

Regjeringspartiene vokser på ny måling

Senterpartiet øker med 2,7 prosentpoeng og får 8,6 prosents oppslutning i en ny måling gjort for Klassekampen og Nationen. Også regjeringspartner Arbeiderpartiet legger på seg, og får 20,5 (+1,9).

For de øvrige partiene ser målingen slik ut (endringer fra stortingsmåling i mars 2024 i parentes): Rødt 5 (uforandret), SV 9,4 (uforandret), INP 1,1 (-0,2), MDG 3,6 (-0,9), KrF 3,9 (-0,9), Venstre 5,3 (-1,1), Høyre 24.6 (-1,1), Frp 14,9 (+0,1), Andre 3,1 (-0,6).

Ung mann målt til over 200 i Trøndelag

En mann i 20-årene mistet i natt førerkortet etter å ha blitt målt til 200 kilometer i timen i 80-sonen E6 i Snåsa i Trøndelag. Politiet opplyser at det er grunn til å tro at farten kan ha vært enda høyere.

– Det er sånne tall vi ikke ønsker å se. Det er en hårreisende hastighet, på en tid av døgnet da det er en del annen trafikk, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Ole Petter Hollingen til NTB. Ifølge politiet samtykker mannen til førerkortbeslag.

Mann omkom i snøscooterulykke i Trøndelag

En mann i 60-årene er omkommet i en snøscooterulykke på fjellet i Midtre Gauldal i Trøndelag. Ulykken skjedde cirka en kilometer sør for Frøsetvollen. Politiet fikk melding klokken 22.54 via AMK.

Politiet hadde blitt kontaktet av pårørende som ikke hadde kommet i kontakt med mannen. Da mannen ble funnet var det mye som tydet på at han hadde vært død en stund. Åstedet ligger i et høyst ulendt terreng og vil bli undersøkt i dagslys i dag.

Mange reddet fra flom i Australia

Den australske delstaten New South Wales er rammet av flom. 152 mennesker er reddet fra vannmassene, blant dem 72 i delstatshovedstaden Sydney.

På ett døgn har Sydney fått 111 millimeter regn, ifølge meteorologer. Det er nesten like mye som det kommer i april totalt i gjennomsnitt.

Skyting mot bolig ved Göteborg

Det er avfyrt flere skudd mot en bolig i tettstedet Lindome utenfor Göteborg. Ingen er fysisk skadd, men saken etterforskes som drapsforsøk. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 1.20. Det var beboerne selv som meldte varslet dem.

– Da vi kom til stedet, viser det seg at det med stor sannsynlighet har vært løsnet skudd. Det var skuddhull i ytterdøren, forteller vakthavende befal Morten Gunneng til Göteborgs-Posten.

Eksplosjon ved hus i Skåne

En gjenstand har eksplodert ved porten til en flermannsbolig i Ängelholm i Skåne i Sverige. Så langt er det ikke meldt om skadde. Politiet fikk melding om saken like før klokka 22 i går kveld. Den nasjonale bombegruppa er tilkalt. Politiet har sperret av området.

– På det nåværende tidspunkt ser det ikke ut som at noen personer er skadd, sier polititalsperson Sara Andersson.