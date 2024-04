Like etter klokken tre natt til lørdag rykket nødetatene ut til Hellerasten skole i Nordre Follo etter melding om en påkjørt person. Den aktuelle bilen skal ha kjørt videre etter hendelsen.

På stedet fant politiet en mann i 20-årene med et åpent brudd i et bein. Utover dette skal ikke mannen være alvorlig skadd.

Kort tid senere opplyste Øst politidistrikt at de hadde funnet en taxi som var hensatt i nærområdet. Ifølge Sveen er det spor på bilen som tyder på at den er involvert – og at de er sikre på at påkjørselen bunner i en konflikt som har oppstått i kjøretøyet.

Operasjonslederen sier til NTB at de med sikkerhet kan si at det ikke er en tilfeldig fotgjenger som er påkjørt, men at etterforskningen må avdekke om påkjørselen er gjort med overlegg.

Føreren av kjøretøyet var ved 5-tiden ikke funnet, men politiet jobber med å finne vedkommende. Det jobbes også med å avklare hvor mange som var i taxien da hendelsen fant sted.

– Personene som var i taxien, har vi ikke fått kontakt med, men dette arbeidet vil fortsette utover natta, sier Sveen.

Han forteller også at politiet har tatt vitneforklaringer, blant annet fra mannen som er påkjørt.