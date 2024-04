Det bekrefter politiadvokat Anja Bruvoll overfor VG.

– Det var en patrulje hos siktede 24. mars i år. De var der for å forkynne et straffesaksdokokument som ikke har betydning for saken, sier politiadvokat Vanja Bruvoll til VG.

Den drapssiktede mannen er i 60-årene. Han er varetektsfengslet i fire uker og nekter straffskyld. Hun ønsker ikke si hvilke konkrete funn som gjorde at mannen i 60-årene ble pågrepet og siktet.

– Vi sier ikke at han er gjerningspersonen, vi er ikke der. Det er ennå mye vi ikke kan utelukke, sier Bruvoll.