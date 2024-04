Ny partileder og nestleder i Rødt skal velges på ekstraordinært landsmøte 24. mai. Første nestleder Charlotte Therkelsen er ikke på valg, men både Kristjansson og Marhaug er aktuelle som andre nestleder, skriver Aftenposten.

– Vi er villig til å stille som nestleder hvis valgkomiteen spør. Det er viktig at folk i Rødt ikke tror at dette er noe vi skal avgjøre i ektesengen. Vi er glade for å overlate dette til valgkomiteen og ikke konkurrere med hverandre, sier Kristjansson til avisen.

Han representerer Rogaland på Stortinget, mens Marhaug representerer Hordaland.

Valgkomiteen i Rødt bekrefter overfor Aftenposten at Marhaug og Kristjansson er to av flere navn som har blitt og blir diskutert. Komiteen satser på å ha en innstilling klar i neste uke.

– Vi har lave skuldre. Hvis vi blir vraket, føler vi ikke at vi personlig er vraket, men at de er ute noe annet, sier paret.