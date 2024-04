Hoyer skulle hjelpe en livløs person i sjøen ved Sørenga i juli 2018 da han traff en undersjøisk voll og pådro seg et komplisert ankelbrudd.

I 2022 gikk han til sak mot kommunen. I tingretten tapte han, men Hoyer døde like før saken i lagmannsretten startet, melder Aftenposten.

En enstemmig Borgarting lagmannsrett er tydelig på at Oslo kommune er erstatningsansvarlig etter det som skjedde.

Retten begrunner det med at den undersjøiske vollen på stedet er menneskeskapt, og mener kommunen hadde plikt til å sørge for at faren ble varslet tydeligere.

Hoyers advokat, Theodor Karlsen, sier til Aftenposten at hans klient hadde det krevende de siste årene, og at han hadde kontinuerlige smerter som følge av ankelbruddet fram til han gikk bort.

– Det er ikke gjort store endringer der ulykken skjedde i ettertid, sier Karlsen.

Kommunen vil ikke kommentere dommen direkte, men kommunikasjonsdirektør Arve Rosland i Bymiljøetaten forteller at dommen nå skal gjennomgås sammen med kommunens advokat.

– Spørsmålet om dommen skal ankes vil også bli vurdert, sier Rosland til avisen.