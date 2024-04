Justert for normale sesongsvingninger sank innkjøpssjefsindeksen for norsk industri ( PMI ) med 1,2 poeng fra februar til 50,8 poeng i mars.

PMI står for Purchasing Managers Index. Internasjonalt er det et viktig nøkkeltall for økonomien, og det kan bevege valutakurser og stemningen i markedene, skriver E24

Indeksen består av fem delindekser: Ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer.

Når tallet er over 50, tyder det på vekst, men er tallet under 50, er det uttrykk for tilbakegang. Oversikten fra mars indikerer at industriaktiviteten steg videre, om enn forsiktig, skriver DNB og Norsk forbund for innkjøp og logistikk, som står for undersøkelsen.

Samtidig falt sysselsettingen betydelig. Indeksen viser en nedgang på 5,6 prosent til 47. Denne indeksen har stort sett ligget godt over 50 de siste to årene. Også indeksen for produksjon avtok i mars, men denne endringen var mer i tråd med tidligere endringer, ifølge analysen.