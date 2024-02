Mannen ble hentet opp av elven på mandag like før klokken 20.

Den døde 25-åringen var Adrian Hordvik Gundersen, navnet gis ut i samråd med de pårørende.

Fædrelandsvennen skriver at politiet ikke har noen mistanke om at avdøde ble utsatt for en straffbar handling.

Mannen ble hentet opp av Nodelandselva ved Gjervolstad, som ligger litt utenfor Kristiansand sentrum.