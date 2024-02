FNs flyktningorganisasjon UNHCR har fått fredsprisen to ganger tidligere – i 1954 og 1981. Nå mener Haltbrekken at organisasjonen bør få den en tredje gang, ifølge Dagsavisen.

– Vi lever i en verden hvor stadig flere mennesker tvinges på flukt. Enten som følge av krig og konflikt, men også på grunn av miljøødeleggelse, klimakrise og naturødeleggelser. Den jobben som FNs høykommissær for flyktninger gjør for å gi mennesker et mest mulig verdig liv, er konfliktdempende og det er fredsbevarende, sier SV-representanten til avisen.