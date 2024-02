– Kystvaktskipet som har hjulpet oss i søk etter vrakdeler, er nå på vei til Haakonsvern med deler som de har funnet i sjøen, sier stabssjef Gustav Landro i Vest politidistrikt til TV 2 torsdag kveld.

Han forteller videre at Kystvakten sier de ikke er helt sikre på hva de har med seg, men at de tar det med inn til land. Her vil delene bli overlevert til politiet.

Landro forteller videre at det var problemer med å ta delene om bord i skipet, noe som gjorde at delene først ble merket, før de ble fulgt og tatt om bord i kystvaktskipet da det var roligere sjø.