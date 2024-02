Det spanske kunstverket har blitt oppført på A-blokkens fasade i 2. og 3. etasje, ifølge Statsbygg. Bygningen er under oppføring i det nye regjeringskvartalet.

– Det har vært en spennende og utfordrende teknisk prosess. Vi har under flyttingen vektlagt å være på den sikre siden og har hatt gode sikkerhetsmarginer. Vi er glade for at kunstverket er på plass i A-blokken, sier kommunikasjonsleder Pål Weiby i Statsbygg.

Picassos «Fiskerne» var tidligere en del av Y-blokken. Da bygningen ble revet i 2020, ble den 100 tonn tunge betongtavla med kunstverket skåret ut og tatt vare på.