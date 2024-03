– Det brenner i minst to av fire bygg, som ligger tett i tett. Det er stor spredningsfare, sier operasjonsleder Helene Strand i Sørvest politidistrikt til NTB.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 4.18. Da ble det opplyst at det brant i et stort sjøhus med flere etasjer. Da brannmannskapene kom fram, var det flammer og røyk fra flere bygg.

Politiet tror at bygningene er naust og lagerbygg. Ifølge Sørvest politidistrikt er det sannsynligvis ikke personer i byggene, men dette er ikke bekreftet.

– Vi har per nå ingen informasjon om at det skal være skadde eller savnede, sier Strand.

Ved 5-tiden opplyser politiet at det brenner i gress mellom bygningene og annen bebyggelse.

– Det jobbes med å vekke folk og få evakuert dem. I tillegg er det gassflasker inne i bygget, skriver politiet på X /Twitter.

Politiet opplyser at kommunen er kontaktet for å skaffe husly for de evakuerte.