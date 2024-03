– De blander seg inn i ren politikk, som ikke har noe med religion og en kirke å gjøre. De misbruker folks tro. Det er mange medlemmer av kirken som er SV-ere, Rødt-velgere og Fremskrittsparti-velgere, som politisk er veldig uenig om mange saker, men som har en felles tro. Da skal ikke deres tro bli tatt til inntekt for politiske standpunkter, som et bispemøte treffer, sier Hagen i et portrettintervju med Vårt Land.

Stortingspolitikeren forteller at det kristne verdigrunnlaget har vært bærende for hele hans liv og at han alltid har gått i kirken.

Nå reagerer han blant annet på klimaengasjementet til norske biskoper.

– Biskopene i Norge har fattet veldig mye rare vedtak og blandet seg inn i ting de ikke har noe med, sier han til avisen.

– Tror ikke Gud vil være tilfreds

Hagen mener Kirken har havnet langt ut på venstresiden.

– Når det gjelder Den norske kirke, så tror jeg ikke Gud vil være veldig tilfreds med bakkemannskapet, sier han.

Frp-politikeren vurderer å melde seg ut av kirken, men ønsker samtidig å bli gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.

– Jeg er litt usikker på om jeg kan bli gravlagt på Vestre gravlund, om jeg melder meg ut av Den norske kirke. Men om jeg kan gravlegges der uten å være medlem, vil jeg vurdere å melde meg ut, sier han til Vårt Land.

Kirkerådsleder: – Tror at kirkens stemme er ønsket

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum svarer slik på kritikken i en epost til NTB: – Vi tror at kirkens stemme er ønsket og trengs i verdispørsmål i debatter samfunnet vårt. Et verdistandpunkt kan lett bli tolket politisk og som kirke må vi forsøke å balansere dette.

Hun forsvarer også klimaengasjementet.

– Når det gjelder å ta vare på livet på jorda, naturen og klima ville vi forgått oss om vi ikke bidro til å ta vare på Guds skaperverk, sier hun.

Gravplassene er for alle

Raaum vil ikke spekulere i hva Gud måtte mene om «bakkemannskapet» i Norge.

– Jeg har aldri noensinne hatt så voluminøse tanker om meg selv at jeg har tiltatt meg å mene noe om hva Gud mener. «Bakkemannskapet» er uenige i mange spørsmål også i vurderingen av hverandre. Men jeg har erfart at Gud alltid er større og at vi kan samles om evangeliet og rundt nattverdsbordet, sier hun.

Kirkerådslederen kan for øvrig bekrefte at medlemskap i kirken ikke har betydning for valg av gravlund. – Medlemskap avgjør ikke plass på gravlund. Enten det er kirke eller kommune som forvalter gravplassene våre, er de for alle.