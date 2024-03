Person siktet i forbindelse med brann i Alver

Et bolighus i Alver kommune nord for Bergen har brent ned. Fem personer kom seg ut av huset, og én av disse er sendt til sykehus. En person har status som siktet i forbindelse med brannen. Vedkommende er avhørt, men er ikke pågrepet. Det er ikke kjent hva personen er siktet for. Ni hus ble evakuert, og beboere i fem av dem har ikke kunnet dra hjem i natt. Ingen andre boliger fikk skader.

Mange ringte politiet på grunn av fyrverkeri i Oslo

Et stort fyrverkeri i Oslo sentrum fikk mange til å ringe politiet sent fredag kveld for å melde fra om høye smell. Fyrverkeriet hadde fått godkjenning på forhånd. 110-sentralens vaktkommandør Lars Lindal sier til NTB at fyrverkeriet er fyrt opp i privat regi. Dagbladet skriver at anledningen er en bursdagsfest for forretningsmannen Christian Ringnes.

Iransk popsanger fengsles i tre år

Den iranske popsangeren Shervin Hajipour, hvis sanger ble brukt i demonstrasjonene etter Mahsa Aminis død, er dømt til minst tre års fengsel.

Hajipour sier på Instagram at han er dømt til tre års fengsel for å «oppfordre og provosere folk til opptøyer som forstyrret rikets sikkerhet», skriver The Guardian. Han sier han også har fått en dom på åtte måneders fengsel for «å propagandere mot regimet».

Guvernør stanser sosiale medier-forbud

Guvernør Ron DeSantis har lagt ned veto mot et lovvedtak i Florida som ville forby sosiale medier ungdommer under 16 år.

DeSantis signaliserte at det gikk mot et veto da han forrige uke sa at det var behov for forbedringer i vedtaket fra delstatsforsamlingen. Den republikanske guvernøren sa at de folkevalgte var i gang med et nytt forslag som skulle ta hensyn bekymringer rundt personvern og foreldres rettigheter.

Dyrevernere avbrøt Beckham-visning

Aktivister fra Peta, som kjemper for dyrs rettigheter, avbrøt motevisningen til Victoria Beckham under moteuken i Paris. Aktivistene tok seg opp på catwalken mens modellene var i gang med visningen. De hadde T-skjorter med budskap om å «snu ryggen til dyrehud» og «dyr er ikke tekstiler». De holdt også opp plakater med teksten «leve vegansk lær» før de ble vist bort.