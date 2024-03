Mannen erkjente straffskyld på samtlige tiltalepunkter da han møtte i retten i Kristiansand forrige uke, skriver Lindesnes Avis.

Hjemme hos mannen fant politiet i 2019 over 700.000 piller av ulike legemidler, 2,7 kilo kokain, 6,8 kilo MDMA-pulver og 42.070 ecstasytabletter.

Etter at han ble pågrepet og framstilt for varetekt, lå saken på vent et par år, og mannen gikk i mellomtiden fri. I den perioden skal han også ha klart å bli rusfri. I retten forklarte mannen at det var en stor psykisk påkjenning å gå og vente på at saken skulle opp i retten.

I september i fjor ble han pågrepet av tysk politi i Hamburg.

Nå er han dømt til elleve års fengsel. Dommen kan ankes innen to uker og er dermed ikke rettskraftig.