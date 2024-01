– Det er veldig viktig at det ikke er forhåndsdømming, og at det nå er en skikkelig gjennomgang. Så tror jeg at vi skal overlate det til andre enn oss å vurdere, sa den tidligere Oslo-byrådslederen da han søndag deltok i TV 2s Avisrunden sammen med næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

– Men det er klart at disse sakene er krevende og uheldige, sa han videre.

Sps Sandra Borch måtte fredag gå av som forsknings- og høyere utdanningsminister etter at det ble kjent at deler av hennes masteroppgave var kopiert fra andre akademiske tekster. Lørdag skrev VG og NRK at passasjer i helseminister Ingvild Kjerkols masteroppgave er identisk med andre akademiske tekster.

Kjerkol har selv avvist at hun kopierte tekst fra andre oppgaver. Nord universitet har opplyst til VG at de vil undersøke Kjerkols masteroppgave på mandag.

Vestre mener det er bra at det kommer kritiske spørsmål og at ting kommer fram. Kjerkol må svare på de spørsmålene blir stilt, påpeker han. Han understreker samtidig at politikere ikke maskiner, men vanlige mennesker som også gjør feil.

– Så vi må også passe på terskelen i samfunnet også. Det må ikke bli helt umulig å være politiker, sier Vestre.

– Derfor er det også viktig at vi har en debatt om tillit. En debatt om hva som er rett og galt. Og når sånne saker kommer opp, så bidrar de det gjelder å belyse dem så godt som mulig så kan folk gjøre seg opp en mening selv, sier han.