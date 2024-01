Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at andelen lærere som rapporterer om vold har økt helt siden 2013. Økningen er mye tydeligere enn i andre yrker, skriver Aftenposten.

– Vi kan slå fast at det har vært en økning i andelen som rapporterer om vold blant sysselsatte i undervisningsyrker, sier Kristina Strand Støren i SSB til avisen.

Frp-leder Sylvi Listhaug mener pandemien, sosiale medier og mobilbruk og innskrenking av lærerens makt i klasserommet kan ha bidratt til voldsøkningen i Oslo-skolen.

Hun tar til orde for at den berømte 9A-paragrafen, ofte kalt «mobbeloven», bør endres. Den gir i dag skolene aktivitetsplikt hvis elevene opplever å bli krenket.

– Lærerstanden blir sviktet. Det er rett og slett sjokkerende at man skal finne seg i å stå i en sånn jobb, sier Frp-lederen.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) kaller økningen en «uakseptabel utvikling».

– Skolen skal være et trygt sted, både for barna våre og alle voksne som jobber der. Jeg forventer at skoleeiere og skoler sikrer et godt og trygt skole- og arbeidsmiljø, skriver hun i en epost til Aftenposten.