– Vi frykter at det skal oppstår flere ispropper oppover vassdragene, og at store vannmasser skal treffe elvemunningene i Mandal og Spangereid samtidig som det er springflo, sier ordfører Alf Erik Andersen i Lindesnes til Fædrelandsvennen.

Ordføreren tror det er størst fare for at eiendommer i og like nord for Mandal sentrum skal rammes.

Både Audna og Mandalselva står i fare for å gå over sine bredder, skriver avisen.

– De som vet at eiendommene sine er flomutsatte kan hente sandsekker hos teknisk drift sin avdeling på Jåbekk. Vi har prøvd å komme ut med informasjon til alle som kan bli berørt, sier Andersen til avisen.