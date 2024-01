– Vi kommer til å klage inn navnet. Det er altfor nærliggende vårt navn. Vi heter Industri- og Næringspartiet, de kaller seg for Industripartiet. DNI er jo også samme forkortelse som for Den norske israelmisjon, sier INP-leder Joar Nesse til Alltinget.

Uttalelsen kommer etter at det ble kjent at tidligere INP-leder Owe Ingemann Waltherzøe skal danne et nytt parti kalt Det norske industriparti.

Det er fortsatt en lang vei før partiet er offisielt registret, men om de blir det vil INP klage inn partinavnet til partiregisteret.

I partiloven heter det at for at et parti skal kunne registreres i partiregisteret kan ikke navnet kunne forveksles med et annet parti registrert i registeret.